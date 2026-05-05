Coppa del Mondo Almaty 2026, Rossetti oro e record del mondo nello Skeet: le emozioni su Tiro a Volo TV

Il campione olimpico di Ponte Buggianese domina dalla qualificazione alla finale con 35/36 e firma il nuovo primato mondiale. Argento al tedesco Korte, bronzo al giapponese Toguchi. La gara è stata trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV.

Spettacolo azzurro ad Almaty. La tappa della Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo — trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV — regala all’Italia una giornata da incorniciare: Gabriele Rossetti conquista l’oro nella gara maschile di Skeet siglando il nuovo Record del Mondo, mentre Martina Bartolomei aggiunge il bronzo nella prova femminile. Una doppietta storica per il tiro a volo tricolore.

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Rossetti: un record del mondo dedicato a sé stesso

Il poliziotto di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016 nell’individuale e a Parigi 2024 nel Mixed Team in coppia con Diana Bacosi, ha dominato questa tappa sin dalle prime serie di qualificazione. Entrato in finale con il punteggio di 124/125, Rossetti si è lasciato sfuggire un solo piattello anche nella fase decisiva, chiudendo con 35/36 e scalando il podio fino alla vetta, regalandosi il nuovo primato mondiale. Alle sue spalle il tedesco Korte, argento con 34/36, e il giapponese Toguchi, bronzo con 30/32.

Le parole dell’atleta dopo la finale raccontano il lavoro certosino che sta dietro al risultato: «Devo dire che, dopo un enorme lavoro fatto dallo scorso inverno, ho cambiato un pochino di cose tecniche, pensando già a Los Angeles. Mi sono voluto rimettere in gioco cercando di modificare il modificabile e di migliorare il migliorabile. Avevo bisogno di questa vittoria, era troppo tempo che non la ottenevo». E sulla dedica: «Questa bellissima medaglia voglio dedicarla a me stesso per tutto il lavoro che ho fatto e condividerla con la Federazione, con la Polizia di Stato e con i miei sponsor».

Gli altri azzurri

Lontani dalla vetta Domenico Simeone (Fiamme Oro, Baia e Latina) e Marco Sablone (Fiamme Oro, Roma), rispettivamente 52° con 115/125 e 59° con 114/125. Maiuscola invece la prova di Erik Pittini (Fiamme Oro, Sutrio), in gara esclusivamente per i punti del Ranking ISSF: il friulano chiude la sua esperienza kazaka con un ottimo 123/125.

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