Fortunato da record: primato europeo nella mezza maratona di marcia

Francesco Fortunato entra di forza nell’élite internazionale della marcia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, l’azzurro ha firmato il record europeo della mezza maratona di marcia, nuova distanza ufficiale entrata in vigore dal 1° gennaio e destinata a diventare protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angelis 2028.

Un tempo da fuoriclase

Il pugliese delle Fiamme Gialle ha completato i 21,097 km in 1h23:00, abbassando di trenta secondi il limite fissato da Europea Athletics per la ratifica del primato continentale. Una prestazione pesantissima, arrivata in uno dei templi della marcia mondiale, dove Fortunato ha confermato il salto di qualità già mostrato nelle ultime uscire.

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Dopo il successo nella mezza maratona ai Mondiali a squadre, il 31enne ha dimostrato di poter essere competitivo ai massimi livelli anche nella nuova specialità che ha preso il posto della tradizionale 20km.

Battuto Bonfim, ora gli europei nel mirino

Fortunato ha condotto la gara con grande personalità, imponendo il ritiro fin dalle prime fasi e piazzando poi l’attacco decisivo. Alle sue spalle si è piazzato il brasiliano Caio Bonfim, campione del mondo e argento olimpico della 20 km, secondo in 1h23:40.

Terzo il tedesco Christopher Linke in 1h23:46, mentre l’altro azzurro Andrea corsi ha chiuso quarto in 1h23:59. Per Fortunato, già bronzo europeo nella 20km a Roma 2024, il segnale è chiarissimo: verso gli Europei di Birmingham del 15 agosto sarà tra i grandi favoriti.