Coppa del Mondo Almaty 2026: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile – Highlights su Tiro a volo TV

L’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Oro alla kazaka Orynbay con record del mondo, argento alla cinese Jiang.

La prima medaglia italiana della tappa di Coppa del Mondo ISSF di Almaty, trasmessa in diretta su Tiro a volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, porta la firma di Martina Bartolomei. L’atleta dell’Aeronautica Militare di Laterina (AR) conquista il bronzo nella finale dello Skeet femminile individuale, chiudendo con 27/32 e salendo per la prima volta nella sua carriera sul podio individuale del circuito mondiale.

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Orynbay da record: oro con 33/36

La protagonista assoluta della finale è la beniamina di casa Assem Orynbay, che davanti al proprio pubblico firma una prestazione storica chiudendo con 33/36 e eguagliando il record del mondo. Nella sfida conclusiva la kazaka supera la cinese Jiang Yiting, seconda con 30 centri: un podio che conferma la qualità di una finale di altissimo livello.

Bartolomei terza: crescita certificata

Reduce da una qualificazione chiusa al terzo posto, Bartolomei ha confermato in finale quanto già mostrato nelle serie precedenti, uscendo di scena nella fase decisiva ma con un risultato di assoluto valore. Per l’azzurra si tratta del primo podio individuale in Coppa del Mondo, che si aggiunge all’oro già conquistato ai Giochi Europei di Cracovia 2023: un percorso di crescita costante che la proietta con fiducia verso il resto della stagione internazionale.

La classifica completa della finale

Ai piedi del podio si è piazzata la cipriota Anastasia Eleftheriou, quarta con 24/28. Quinta la messicana Gabriela Rodriguez con 21 centri, sesta l’azera Nurlana Jafarova a quota 18. Eliminate dopo i primi 12 piattelli la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani (settima) e la ceca Barbora Sumova (ottava), entrambe ferme a 8 piattelli — e tra le migliori nelle qualificazioni.

Un segnale per il movimento azzurro

Il bronzo di Bartolomei rappresenta un punto di partenza solido per il tiro a volo italiano in questa stagione mondiale. Domani toccherà agli uomini con la finale dello Skeet maschile, con Gabriele Rossetti tra i principali candidati al podio dopo aver chiuso le qualificazioni in seconda posizione con 74/75.