Giro d’Italia 2026, la prima maglia azzurra è di Diego Pablo Sevilla

Il Giro d’Italia 2026 apre i battenti in terra bulgara e regala subito il primo verdetto per quanto riguarda le maglie dei leader.

È Diego Pablo Sevilla a vestire la prima maglia azzurra di questa edizione. Il corridore della Polti-VisitMalta ha fatto la voce grossa sul primo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia 2026, conquistando i punti necessari per salire sul podio di Burgas come re degli scalatori.

La cronaca dell’azione

La tappa inaugurale, la Nessebar-Burgas, non presentava pendenze proibitive, ma è stata terreno fertile per i cacciatori di traguardi intermedi. Sevilla è stato lesto a inserirsi nella fuga di giornata, una mossa tattica perfetta orchestrata dal team di Ivan Basso e Alberto Contador.

Insieme al compagno d’avventura Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), lo spagnolo ha gestito il vantaggio sul gruppo prima di sferrare l’attacco decisivo in vista dello scollinamento di Cape Agalina. Sevilla ha preceduto i compagni di fuga sul GPM di 4ª categoria, mettendo in cassaforte i punti che gli garantiscono il primato nella speciale classifica.

Polti-VisitMalta: missione compiuta

Per il team Professional italiano, la maglia azzurra rappresenta il miglior inizio possibile. L’obiettivo dichiarato delle Wild Card è sempre quello di animare la corsa e dare visibilità ai partner, ma conquistare un simbolo primario del Giro alla prima occasione utile dà morale a tutto l’ambiente in vista delle tappe più impegnative.