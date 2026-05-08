Final Eight di Artistica, Bergamo accende l’“Energy”: scudetto in palio alla ChorusLife Arena

La Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica si prepara ad accendere Bergamo. Sabato 16 maggio, alla ChorusLife Arena, le migliori otto squadre maschili e le migliori otto femminili si contenderanno lo scudetto nell’ultimo atto dei Top Events 2026. L’evento sarà visibile dal vivo, con biglietto disponibili su Vivaticket, e in diretta streaming su Sportface TV e Prime Video.
Una finale tricolore nel segno dell’energia
Dopo le tappe di Moderna, Biella e Terni, il viaggio della Serie A1 arriva in Lombardia per il momento più atteso della stagione. Come per ogni appuntamento dei Top Events 2026, anche Bergamo avrà una parola chiave e un colore simbolo: dopo Training, Organization e Passion, sarà Energy a rappresentare la finale tricolore.
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Una scelta che racconta bene lo spirito della ginnastica artistica: energia nel gesto tecnico, nella squadra, nel pubblico e nella tensione agonistica di una giornata in cui ogni esercizio può pesare come una stagione intera.
Serie B-C, merchandising e diretta streamgin
La giornata sarà impreziosita anche dai Playoff/Playout di Serie B-C, in programma al mattino, prima del gran finale della Serie A1. A Bergamo il colore associato alla tappa sarà l’arancione, presente anche sulle t-shirt ufficiali della manifestazione, realizzate da Freddy.
Il main sponsor della Federginnnastica sarà presente con uno stand dedicato al merchandising ufficiale FGI e alla linea di abbigliamento della Nazionale, acquistabile per la prima volta anche dal pubblico. Tutto è pronto, quindi, per una finale ad alta intensità.