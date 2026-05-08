Coppa del Mondo ad Almaty, Fabbrizi perfetto nel Trap: en-plein da 75/75

Inizia nel migliore dei modi la prova di Trap maschile per l’Italia nella Coppa del Mondo ISSF di Almaty, in Kazakistan. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione sulle pedane dell’Asanov Shooting Club, il grande protagonista azzurro è Massimo Fabbrizi, autore di un percorso perfetto e in testa alla qualifica provvisoria con 75/75.

Fabbrizi guida, bene anche De Filippis

Il carabinieri di Monteprandone ha chiuso la prima giornata senza errori, condividendo il primato con il peruviano Alessandro de Souza Ferreira, l’australiano James Willett e il taipeiano Kun-Pi Yang.

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Ottima anche la prova di Mauro De Filippis, ottavo con 73/75 e pienamente in corsa per la finale. Più indietro Giovanni Pellielo, fermo a 70/75, mentre Riccardo Mirabile, in gara solo per i punti del ranking ISSF, ha terminato con 71/75.

Stanco migliore azzurra, domani le finali su Sportface

Nel Trap femminile la migliore delle italiane è Silvana Stanco, che ha chiuso la giornata con 70/75. Davanti a tutte c’è la russa Lada Denisova, in gara come atleta neutrale, con 74/75. Più complicata la partenza di Federica Caporuscio, a quota 66/75, e Sofia Littamè, ferma a 65/75.

Domani la gara si concluderà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali: quella femminile prevista alle 12.30, quella maschile alle 14.00, entrambe in diretta sul canale di Tiro a Volo TV della piattaforma Sportface, disponibile anche su Amazon Prime Video.