Giro d’Italia 2026, 1ª tappa. Magnet è una calamita rosa, vince la volata a Burgas

Il Giro d’Italia 2026 parla francese nella sua storica partenza in terra bulgara. Paul Magnier ha firmato il capolavoro nella prima frazione da Nessebar a Burgas (147 km), conquistando non solo la vittoria di tappa ma anche la prima, pesantissima, Maglia Rosa di questa 109ª edizione.

La Cronaca. La caduta stravolge il finale

La frazione, caratterizzata dal forte vento laterale proveniente dal Mar Nero, sembrava destinata a una volata regale tra i grandi nomi dello sprint.

Tuttavia, a soli 700 metri dal traguardo, una clamorosa carambola ha spezzato il gruppo in due, mettendo fuori gioco gran parte dei favoriti. A farne le spese sono stati soprattutto Dylan Groenewegen e Kaden Groves, finiti pesantemente a terra; le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma il rischio del ritiro è concreto. L’incidente ha lanciato una decina di corridori per la volata finale.

Paul Magnier, rimasto miracolosamente nelle prime posizioni grazie al lavoro della Soudal Quick-Step, è uscito come un proiettile ai -250 metri. Nonostante il disperato tentativo di rimonta di Tobias Lund Andresen e dell’azzurro Jonathan Milan, rimasto parzialmente chiuso dal caos, il francese ha resistito con una potenza devastante, tagliando il traguardo a braccia alzate.

Classifica d’Arrivo e Generale – 1ª Tappa

Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 3:21:08 Tobias Lund Andresen (Decathlon AG2R) s.t. Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) s.t. Jonathan Milan (Lidl – Trek) s.t. Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) s.t. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t. Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) s.t. Tord Gudmestad (Decathlon AG2R) s.t. Max Walscheid (Lidl – Trek) s.t. Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) s.t.

Analisi tecnica: I GPM di giornata

È Diego Pablo Sevilla a vestire la prima maglia azzurra di questa edizione. Il corridore della Polti-VisitMalta ha fatto la voce grossa sul primo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia 2026, conquistando i punti necessari per salire sul podio di Burgas come re degli scalatori.

Domani: Burgas > Veliko Tarnovo (221 km)

Domani Magnier dovrà difendere la Maglia Rosa in una tappa maratona. Con il Monastero di Lyaskovets (GPM 3) a soli 10,4 km dall’arrivo, i finisseur e gli uomini di classifica proveranno a scalzare il giovane talento della Soudal Quick-Step.

Jonathan Milan, apparso in ottima forma nonostante la sfortuna, proverà subito a riscattarsi negli sprint intermedi.

Grande attesa per il bollettino ufficiale su Groenewegen e Groves. Se dovessero abbandonare, il Giro perderebbe due dei protagonisti più attesi per le volate italiane.