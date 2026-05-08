Djokovic subito fuori a Roma: Prizmic firma l’impresa e vola al terzo turno

Colpo di scena gli Internazionali d’Italia 2026. Novak Djokovic saluta subito il Foro Italiano, battuto dal qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 15 minuti di gioco. Per l’ex numero uno el mondo, al rientro nel circuito dopo quasi due mesi di assenza, l’avventura romana termina già all’esordio dopo il bye al primo turno.

Buon avvio di Nole, poi il crollo nel secondo set

Djokovic sembrava aver indirizzato la partita nel primo parziale. Dopo una fase iniziale equilibrata, il serbo ha trovato il break sul 3-2 e ha poi chiuso il set con un netto 6-2, forte anche del doppio vantaggio strappato al servizio.

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Dal secondo set, però, la partita è cambiata completamente: Prizmic ha aumentato aggressività e qualità in riposta, vincendo quattro giochi consecutivi e scappando sul 4-0. Un margine gestito fino al 6-2, che ha rimesso tutto in discussione.

Prizmic non trema e completa l’impresa

Nel terzo set l’equilibrio è durato fino al quinto game, quando Djokovic ha concesso qualcosa e il ventenne croato ne ha approfittato per piazzare il break decisivo. Prizmic ha poi difeso il vantaggio con grande freddezza, vincendo a quindi gli ultimi due turni di servizio e chiudendo una delle Vittori più importanti della sua giovane carriera.

Ora attende uno tra Ugo Humbert e Vin Kopriva. Djokovic, invece, potrebbe tornare direttamente al Roland Garros, con una sola partita giocata sulla terra in stagione.