GPG di Riccione, scudetti del debutto a Mendoza, Lyon, Cantarini e Mangini: rivivi le emozioni su Sportface TV

Seconda giornata dedicata ai debuttanti al 62° Gran Premio Giovanissim “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Sulle pedane del PlayHall sono stati assegnati quattro titoli italiani nelle categorie Bambine e Maschietti, con i successi di Kate Aubrey Mendoza, Amoret Virgina Lyon, Leonardo Cantari e Lorenzo Mangini.

Mendoza e Lyon regine tra le Bambine

Nella sciabole femminile Bambine, Kate Aubrey Mendoza del Petrarca Scherma Padova ha conquistato il titolo al termine di una finale tiratissima, vinta 10-9 contro Giuditta Lucia Pistacchi del Club Scherma Voltri. Bronzo per Emma Terranova, anche lei del Petrarca Scherma, e per Sofia De Filippo dell’Ager Nucerinus.

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Nel fioretto femminile, invece, festa per Amoret Virginia Lyon del Frascati Scherma, che ha superato Beatrice Masi della Scherma Mogliano con il punteggio di 6-5. Sul terzo gradino del podio Laura Grecchi del Pisascherma e Lidia Merizola del Circolo della Scherma Terni.

Cantarini e Mangini vincono tra i Maschietti

Tra i Maschietti, il titolo del fioretto è andato a Leonardo Canarini del Club Scherma Pesaro, netto in finale contro Francesco Vanni del Pisascherma con il risultato di 10-1. Bronzo per Manfredi Ammirata della Scherma Bresso e Francesco Silvestro del Circolo Scherma Appio.

Nella sciabola maschile successo per Lorenzo Mangini della Scherma Augusta Taurinorum, vincitore 10-6 su Carlo Martin Munoz Cortese del Club Scherma Roma. Terzi Davide Andolfi e Tommaso Trotta, Dopo due giornate guida il medagliere la Toscana, mentre il programma prosegue con Ragazzi, Ragazze, Allieve e Allievi. Le finali saranno trasmesse su Assalto TV, piattaforma Sportface, e su Amazon Prime Video.