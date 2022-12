Virtus Bologna-Fenerbahce stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Fenerbahce, sfida valida come sedicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo la sconfitta contro il Baskonia, altro impegno di altissimo livello per gli uomini di coach Scariolo, che affrontano la squadra turca in classifica, ma reduce da tre sconfitte di fila. Allo stesso tempo, le Vu Nere hanno vinto le ultime due partite giocate in casa, quindi la statistica, per quello che conta, sembra favorevole ad Hackett e compagni. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Fenerbahce di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.