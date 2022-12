Basket, Eurolega 2022/2023 16^ giornata: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 16^ giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Il turno che arriva nel pieno del periodo di festa tra Natale e Capodanno, presenta diversi duelli interessanti. Si parte con lo scontro diretto al vertice, nonché derby spagnolo, tra Baskonia e Real Madrid. Nella giornata di giovedì 29 dicembre, l’Olimpia Milano è di nuovo in scena al Forum di Assago per vedersela contro Valencia. Il giorno dopo, la Virtus Bologna sfiderà il Fenerbahce. Ecco, quindi, il programma del turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport una selezione.

Giovedì 29 dicembre

Ore 19:00 – Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz – Real Madrid (Eleven Sports, Sky Sport Action)

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Anadolu Efes Istanbul (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – FC Bayern Monaco (Eleven Sports)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Valencia Basket (Eleven Sports, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena)

Ore 21:00 – AS Monaco – Zalgiris Kaunas

Venerdì 30 dicembre

Ore 19:00 – Stella Rossa Belgrado – FC Barcellona (Eleven Sports)

Ore 20:00 – Panathinaikos Atene – Olympiacos Pireo (Eleven Sports, Sky Sport Action)

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – ALBA Berlino (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Fenerbahce Beko Istanbul (Eleven Sports, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena)