Taranto-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Taranto-Monopoli, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da tre successi consecutivi e, una volta raggiunta la zona playoff, non hanno alcuna intenzione di fermarsi con l’obiettivo di scalare altre posizioni. I biancoverdi, invece, sono soltanto un punto alle spalle dei rossoblù e vogliono assolutamente vincere per completare il sorpasso. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA