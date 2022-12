LIVE – Taranto-Monopoli, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Marzia Bosco 8

Alle 17:30 di venerdì 23 dicembre toccherà a Taranto e Monopoli scendere in campo per la ventesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Un punto separa le due squadre a metà classifica. C’è voglia di risalire ma servono tre punti in questo confronto diretto. Anche la zona dei bassifondi non è lontana e il rischio è di scivolare giù. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Taranto-Monopoli (Ore 20:30)