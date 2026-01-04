Sportface TVOriginals
Sport oggi in tv (domenica 4 Gennaio): le cadette della spada, United Cup, calcio, poi sport invernali

Lo sport in tv oggi prevede tanti interessanti impegni. Serie A e non solo, andiamo a vedere cosa c’è in ballo.

Il programma di oggi domenica 4 Gennaio 2026 per quello che vede gli impegni in tv vede diversi prodotti interessanti. In mattinata si comincia con la United Cup con l’Italia che proverà a ripetere le straordinarie performance dello scorso anno e partirà dal match contro la Svizzera.

Nel pomeriggio, da Udine, la Coppa del Mondo Under 17 con le Cadetti della spada femminile che disputeranno le Finali in diretta streaming su Assalto – La tv della scherma. 

Questo e tanto altro nel programma odierno.

Sport oggi in tv, la serie A torna protagonista

Una domenica ricca di sport e tanti programmi molto interessanti. Andiamo a vedere quali sono le sfide – in tutti gli sport – più importanti di questa giornata, ecco lo sport in tv in data odierna:

5.00 Tennis, ATP 250 Hong Kong: qualificazioni (1° match dalle 5.00 Maestrelli-Zhou) – Nessuna copertura tv/streaming

5.30 Rally, Dakar: 1a tappa, Yanbu-Yanbu (524 km) – 21.00 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, 23.00 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

7.30 Tennis, United Cup: Canada-Cina – SuperTennis HD (fino alle 10.00), SuperTenniX, Tennis TV

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Tennis, United Cup: Italia-Svizzera (10.00 Paolini-Bencic, a seguire Cobolli-Wawrinka, a seguire Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 1a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

11.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.25 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

11.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 2a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai 2 HD fino alle 13.00 poi Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN, DAZN 1

13.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – discovery+

13.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Innsbruck: LH HS128 maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+

14.00 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Schio-Roseto – flima.tv

15.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Cremonese – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+

15.30 Scherma. Coppa del Mondo Under 17 – Cadette, spada femminile: Finali in diretta streaming su Assalto – La tv della scherma

Assalto scherma

15.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

16.00 Volley, Superlega: Perugia-Milano – DAZN, VBTV

16.00 Basket, Serie A: Sassari-Brescia – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Busto Arsizio – DAZN, VBTV

16.15 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv

16.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.00 Basket, Serie A: Trento-Trieste – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Padova-Modena – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Firenze – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-San Giovanni In Marignano- VBTV

17.30 Basket, Serie A: Cremona-Reggio Emilia – LBA TV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Milano-Udine – LBA TV

18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Monza-Verona – VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Campobasso-Derthona – flima.tv

19.00 Basket, Serie A: Cantù-Tortona – LBA TV

20.45 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Venezia-Broni – flima.tv

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Bologna – DAZN, DAZN 1

