Sport oggi in tv (domenica 4 Gennaio): le cadette della spada, United Cup, calcio, poi sport invernali

Lo sport in tv oggi prevede tanti interessanti impegni. Serie A e non solo, andiamo a vedere cosa c’è in ballo.
Il programma di oggi domenica 4 Gennaio 2026 per quello che vede gli impegni in tv vede diversi prodotti interessanti. In mattinata si comincia con la United Cup con l’Italia che proverà a ripetere le straordinarie performance dello scorso anno e partirà dal match contro la Svizzera.
Nel pomeriggio, da Udine, la Coppa del Mondo Under 17 con le Cadetti della spada femminile che disputeranno le Finali in diretta streaming su Assalto – La tv della scherma.
Sport oggi in tv, la serie A torna protagonista
Una domenica ricca di sport e tanti programmi molto interessanti. Andiamo a vedere quali sono le sfide – in tutti gli sport – più importanti di questa giornata, ecco lo sport in tv in data odierna:
5.00 Tennis, ATP 250 Hong Kong: qualificazioni (1° match dalle 5.00 Maestrelli-Zhou) – Nessuna copertura tv/streaming
5.30 Rally, Dakar: 1a tappa, Yanbu-Yanbu (524 km) – 21.00 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, 23.00 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
7.30 Tennis, United Cup: Canada-Cina – SuperTennis HD (fino alle 10.00), SuperTenniX, Tennis TV
9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.00 Tennis, United Cup: Italia-Svizzera (10.00 Paolini-Bencic, a seguire Cobolli-Wawrinka, a seguire Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV
10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 1a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming
10.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
11.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
11.25 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
11.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Val Passiria: 2a manche singolo femminile e maschile – Nessuna copertura tv/streaming
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming
12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai 2 HD fino alle 13.00 poi Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN, DAZN 1
13.15 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – discovery+
13.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Innsbruck: LH HS128 maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+
14.00 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Schio-Roseto – flima.tv
15.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Cremonese – DAZN, DAZN 1
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+
15.30 Scherma. Coppa del Mondo Under 17 – Cadette, spada femminile: Finali in diretta streaming su Assalto – La tv della scherma
15.30 Sci di fondo, Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km tl mass start final climb femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
16.00 Volley, Superlega: Perugia-Milano – DAZN, VBTV
16.00 Basket, Serie A: Sassari-Brescia – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Busto Arsizio – DAZN, VBTV
16.15 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv
16.30 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
17.00 Basket, Serie A: Trento-Trieste – LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Padova-Modena – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Firenze – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Chieri – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-San Giovanni In Marignano- VBTV
17.30 Basket, Serie A: Cremona-Reggio Emilia – LBA TV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Milano-Udine – LBA TV
18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Cisterna – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Monza-Verona – VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Verona-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.30 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Campobasso-Derthona – flima.tv
19.00 Basket, Serie A: Cantù-Tortona – LBA TV
20.45 Basket femminile, Coppa Italia: quarti di finale, Venezia-Broni – flima.tv
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Bologna – DAZN, DAZN 1