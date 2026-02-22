Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: i Bleus dilagano nel finale, secondo ko per gli azzurri

Seconda sconfitta nel torneo per gli azzurri di Quesada, che reggono fino all’intervallo sul 19-8 grazie alla meta di Capuozzo e al calcio di Garbisi, ma crollano nella ripresa quando il giallo a Lynagh al 70′ apre la strada alle ultime due mete francesi. La Francia resta a punteggio pieno, l’Italia torna in campo il 7 marzo a Roma contro l’Inghilterra.

Allo Stade Pierre Mauroy di Lille l’Italia incassa la seconda sconfitta nel Sei Nazioni 2026. La Francia vince 33-8 con cinque mete a una, confermandosi a punteggio pieno in classifica e candidandosi seriamente al titolo. Per gli azzurri di Gonzalo Quesada, scesi in campo con la maglia interamente rossa in onore di Garibaldi, c’è comunque un primo tempo da non buttare via — e qualche rimpianto per come si è chiusa la partita.

Primo tempo: Francia avanti ma Italia viva

I padroni di casa partono fortissimo. Già al 4′ Bielle-Biarrey taglia in profondità e appoggia la prima meta, trasformata da Ramos. Al 15′ è Meafou ad andare in meta sfruttando la superiorità in mischia, poi al 29′ è lo stesso Ramos a firmare la terza meta con una corsa in contropiede, completando nuovamente la trasformazione. Tre mete in meno di mezz’ora e il 19-0 che sembrava poter trasformare il match in un monologo francese.

Ma l’Italia ha risposto. Al 31′ Ange Capuozzo — uno dei migliori in campo fino a quel momento — si invola e segna la meta azzurra, accendendo l’entusiasmo della panchina e dei tifosi. Al 40′ Paolo Garbisi aggiunge tre punti con un calcio piazzato: si va all’intervallo sul 19-8, con la partita ancora aperta e gli azzurri a crederci.

Ripresa: il giallo di Lynagh affossa l’Italia

Nella ripresa nessun punto per oltre mezz’ora, con le due difese a reggere e la partita bloccata su ritmi meno frenetici. Ma al 70′ arriva il momento che cambia tutto: il cartellino giallo a Louis Lynagh lascia l’Italia in inferiorità numerica e la Francia ne approfitta subito. Al 72′ Drean segna la quarta meta, trasformata da Ramos, e al 78′ Gailleton chiude definitivamente i conti con la quinta, ancora trasformata dal piede preciso del numero 15 francese. Il 33-8 finale fotografa un divario che la partita aveva tenuto più contenuto per oltre un’ora.

Da segnalare l’uscita dal campo di Capuozzo per infortunio: le sue condizioni saranno da monitorare in vista delle prossime settimane.

Marcatori e prossimi impegni

Francia: 4′ Bielle-Biarrey (m) Ramos (tr), 15′ Meafou (m), 29′ Ramos (m) Ramos (tr), 72′ Drean (m) Ramos (tr), 78′ Gailleton (m) Ramos (tr) Italia: 31′ Capuozzo (m), 40′ Garbisi (cp)

La Francia resta a punteggio pieno e consolida la vetta del torneo. L’Italia tornerà in campo sabato 7 marzo a Roma contro l’Inghilterra, in una partita già fondamentale per la classifica e per il morale del gruppo.

