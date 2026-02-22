Olimpiadi, cerimonia di chiusura: discorso di Malagò. “Grandissima Italia” – LIVE

Le Olimpiadi si chiudono oggi: tutti gli aggiornamenti live sulla chiusura dell’evento in diretta dall’arena di Verona

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti.

Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo.

22:22 – Inizia il discorso di Malagò: “Grande, grandissima Italia, sei stata di parola”.

22:13 – La bandiera olimpica viene consegnata dai sindaci di Milano Giuseppe Sala e di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi alla presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry. Poi passa ai presidenti ospitanti di French Alps 2030. Vengono quindi presentate le prossime Olimpiadi invernali.

22:11 – Parte l’inno francese, la Marsigliese.

22:08 – I riflettori tornano sul palco istituzionale: inno olimpico, dopo quello greco. Inquadrata anche Giorgia Meloni.

22:05 – Roberto Bolle regala traiettorie meravigliose nell’arena di Verona.

22:03 – Arriva la cantautrice Joan Thiele che interpreta “Il mondo“. Momento da brividi con le gondole.

22:00 – Tutta l’arena si emoziona con il ciclo dell’acqua, simbolo degli elementi naturali che hanno dominato le Olimpiadi.

21:50 – È il momento di ringraziare i volontari per aver contribuito al successo delle Olimpiadi.

21:43 – Johannes Klæbo viene premiato per la 50 km di fondo maschile. L’argento va a Martin Nyenget e il bronzo a Emil Iversen. Sono tutti atleti norvegesi.

21:38 – La presidente del CIO Coventry premia le medagliate della 50km di fondo: oro alla svedese Ebba Andersson, argento alla norvegese Heidi Weng, bronzo alla svizzera Nadja Kaelin.

21:35 – Inizia un momento in cui vengono ripercorse le medaglie più emozionanti dei Giochi.

21:31 – Dopo musica techno e raggi laser, ora tocca a un trampolinista, Flavio Cannone, atleta olimpico italiano, che rappresenta la sfida con se stessi.

21:24 – Gli atleti sono andati sulle tribune. Segue un omaggio all’Unione Europea, sulle note dell’Inno alla Gioia.

21:16 – Musica italiana, atleti sorridenti di tutte le nazioni e grande festa all’Arena di Verona. Lo spettacolo continua.

21:05 – Entrano anche tutti gli atleti ballando e salutando sulle note di ‘Nessuno mi può giudicare’, cantata da Margherita Vicario.

20:59 – Momento storico per l’Italia: l’Arena di Verona è diventata ufficialmente Verona Olympic Arena.

20:55 – Arriva la fiamma olimpica all’arena. A portarla Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner.

21:00 – I portabandiera entrano. Ghiotto e Vittozzi per l’Italia entreranno per ultimi.

20:52 – Risuonano le note solenni dell’inno d’Italia all’arena di Verona.

20:47 – La bandiera italiana entra nell’arena portata da rappresentanti scelti dalle città ospitanti per celebrare i valori dello sport.

20:45 – Tocca alle “Facce d’Italia“. Il lavoro del fotografo, Marco Delogu, con persone comuni al centro dell’orgoglio di essere italiani. La prima a vedersi è l’artista Giosetta Fioroni.

20:35 – Nel cuore dell’Arena si parte con l’Opera: Rigoletto, Figaro, Aida, Madama Butterfly.

20:30 – Inizia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

20:24 – La delegazione Azzurra è arrivata all’Arena di Verona.

