Tiro con l’arco, l’Italia domina i Campionati Europei indoor: i risultati

Una grande Italia ha dominato i campionati europei indoor 2026: gli Azzurri spiccano nel medagliere con 21 podi

È una grande Italia, anche al di fuori delle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli Azzurri vincono il medagliere per Nazioni agli Europei Indoor di Plovdiv in Bulgaria, con un grande bottino da 21 medaglie totali, precisamente 11 ori, 4 argenti, 6 bronzi.

Il distacco è stato addirittura di più del doppio rispetto alla seconda, la Turchia, che si è fermata a 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Pensate che terza si è piazzata l’Ucraina con 3 ori, 1 argento e 5 bronzi. Già negli scorsi giorni, si era capito qual era l’andamento grazie ai 12 podi nelle competizioni a squadre, ma poi sono arrivate altre 9 medaglie individuali.

Michea Godano ha vinto il titolo europeo tra i senior nel compound e Linda Grezzani nell’arco nudo. Per quanto riguarda i junior, sono diventati campioni Emiliano Rampon nel ricurvo, Christian Maranto nel compound e Giulio Locchi nell’arco nudo.

Il grande successo di Godano e non solo: i risultati dei Campionati Europei Indoor

Michea Godano ha battuto in finale allo shoot off 149-149 (10*-10) il francese Girard. Nell’arco nudo femminile è arrivata addirittura una doppietta. A vincere è stata Linda Grezzani contro Cinzia Noziglia allo shoot off 6-5 (9-9*).

Roberta Di Francesco ha vinto la medaglia d’argento nel ricurvo femminile dopo il ko per 6-4 con Makhmoudova.

Nel ricurvo maschile Federico Musolesi ha vinto il bronzo dopo aver battuto allo shoot off il bulgaro Banchev 6-5 (10*-10).

I RISULTATI DELLE FINALI AZZURRE

Venerdì 20 febbraio

Le finali a squadre Junior

8,40 Oro mixed team arco nudo Junior: Italia-Bulgaria 6-2

10,45 Oro maschile ricurvo: Italia-Ucraina 1-5



Le finali a squadre Senior

13,30 Oro mixed team compound: Italia-Danimarca 157-155

13,50 Oro mixed team arco nudo: Italia-Romania 6-2

14,30 Oro femminile compound: Italia-Bulgaria 231-221

15,35 Oro arco nudo femminile: Italia Gran Bretagna 5-1

15,00 Oro arco nudo maschile: Italia-Francia 5-4 (27-22)

17,05 Oro ricurvo maschile: Italia-Israele 3-5

Sabato 21 febbraio

Le finali Individuali Junior

Compound

8,00 Bronzo: Pavin-Erdynieva (AIN) 147-147 (10-10*)

9,00 Oro: Maranto-Sezgin (TUR) 146-146 (10*-10)

Arco Nudo

9,30 Bronzo: Lai-Hauksdottir (ISL) 7-3

10,15 Oro: Locchi-Darkhanov (AIN) 6-0

Ricurvo

11,25 Oro: Rampon-Marszalik (POL) 6-2

Le finali Individuali senior

Compound

13,30 Bronzo: Aloisi-Cherkezova (AIN) 140-142

14,30 Oro: Godano-Girard (FRA) 149-149 (10*-10)

Arco Nudo

15,15 Oro: Noziglia-Grezzani 5-6 (9-9*)

15,45 Bronzo: Barbieri-Souchald (FRA) 0-6

Ricurvo

16,25 Oro: Di Francesco-Makhmudova (AIN) 4-6

16,40 Bronzo: Musolesi-Banchev (BUL) 6-5 (10*-10)