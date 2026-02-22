Serie A: tonfo Milan, Inter a +10. La Roma non sbaglia contro la Cremonese

La 26esima giornata di Serie A potrebbe essere stata quella decisiva per lo scudetto: il Milan ha perso contro il Parma. Bene la Roma

Il Milan ha perso contro il Parma in casa ed è un ko che fa malissimo ai rossoneri a questo punto della stagione. La seconda in classifica ha mostrato tutte le sue fragilità offensive, creando tante occasioni, ma non riuscendo a sbloccare il risultato.

Nei minuti finali, un colpo di testa di Troilo ha portato a sorpresa in vantaggio gli emiliani. E non sono mancate le polemiche arbitrali. Infatti, la rete era stata inizialmente annullata per una carica di Valeri su Maignan. Ma dopo controllo Var, il direttore di gara ha scelto di convalidare: non c’è stato un vero e proprio fallo sul portiere.

Di sicuro, non mancheranno altre polemiche. Ma ciò che più importa e che, visti i ko di Milan e Napoli, l’Inter è scappata a +10 sulla seconda e addirittura +14 sulla terza. C’è chi pensa possa essere già uno scatto decisivo.

La Roma fa un passo verso la Champions: battuta la Cremonese

Non è stata una partita semplice per la Roma contro una buona Cremonese. I giallorossi hanno faticato nel primo tempo, per poi sbloccare il match nella ripresa.

Un colpo di testa di Cristante ha mosso il punteggio. Nel secondo tempo, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno dilagato con Ndicka e Pisilli.

La Roma si è portata così a +4 dalla Juventus quinta e ha agguantato il Napoli al terzo posto in classifica. La Champions League ora è più vicina.