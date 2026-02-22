Sportface TVOriginals
Arrampicata sportiva

Arrampicata, qualifiche della Coppa Italia Boulder: risultati e highlights

Alessandro Basta
-
Qualifiche mozzate
Lo spettacolo dell'arrampicata sportiva a Mozzate (FASI) - sportface.it

Le emozioni dell’arrampicata sportiva hanno animato la domenica di mozzate per la Coppa Italia Boulder: ecco gli highlights

Oggi tutti al Lezard di Mozzate, dove si sono svolte le qualifiche per la Coppa Italia Boulder, seconda tappa. Lo spettacolo e le attese non sono mancati, a partire dalla qualifica maschile che ha riservato subito parecchie sorprese (CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS).

Nell’arrampicata sportiva, non si può mai cantare vittoria e oggi l’abbiamo capito una volta di più, con atleti fermi ad alcuni blocchi dopo risultati brillanti. A fare festa alla fine, tra gli uomini, è stato Giovanni Bagnoli nel Gruppo A, di Crazy Center (108,9 punti), che ha portato a casa 2 top flash su 4 e 1 zona. Bene anche Niccolò Antony Salvatore nel Gruppo B, Fiamme Rosse, con 108,1 punti.

Un pari merito al terzo posto: c’è Daniele Preti (Just Climb) con 3 top e 2 zone, un totale di 93,7 punti. E poi Nicolò Sacripanti (The Change SSD) con 3 top, di cui 2 flash, e 1 zona, per 84,7 punti. Da non sottovalutare Luca Boldrini (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), che si è piazzato quinto con 74,7 punti. Infine, Erik Settimo (Opera Verticale) con 83,8 punti e Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), con 74,7 punti.

Le qualifiche hanno selezionato 24 atleti che si sfideranno domani mattina alle 9:30, in un altro appuntamento da non perdere.

Coppa Italia Boulder a Mozzate: Papetti al comando nelle qualifiche

Se gli uomini non hanno deluso, lo stesso si può dire anche per le donne. Sono state solo tre le atlete a fare bene tutti i blocchi. Si tratta di Federica Papetti (Rock Brescia), che è passata al comando del gruppo A con 124,6 punti. E poi Irina Daziano (InOut Chiusa di Pesio), in cima al gruppo B con 124 punti.

Coppa italia boulder arrampicata sportiva

La Coppa Italia di arrampicata sportiva a Mozzate (FASI) – Sportface.it

In terza posizione troviamo Francesca Matuella (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), in terza con 123,7 punti. Nella stessa posizione c’è anche Matilda Liù Moar (AVS Brixen) con 109,6 punti. A seguire Stella Giacani (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle) con 109,1 punti, e Giulia Rosa (Ragni di Lecco) con 94,3.  Anche in questo caso l’appuntamento è per domani mattina.

