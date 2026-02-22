Arrampicata, qualifiche della Coppa Italia Boulder: risultati e highlights

Le emozioni dell’arrampicata sportiva hanno animato la domenica di mozzate per la Coppa Italia Boulder: ecco gli highlights

Oggi tutti al Lezard di Mozzate, dove si sono svolte le qualifiche per la Coppa Italia Boulder, seconda tappa. Lo spettacolo e le attese non sono mancati, a partire dalla qualifica maschile che ha riservato subito parecchie sorprese (CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS).

Nell’arrampicata sportiva, non si può mai cantare vittoria e oggi l’abbiamo capito una volta di più, con atleti fermi ad alcuni blocchi dopo risultati brillanti. A fare festa alla fine, tra gli uomini, è stato Giovanni Bagnoli nel Gruppo A, di Crazy Center (108,9 punti), che ha portato a casa 2 top flash su 4 e 1 zona. Bene anche Niccolò Antony Salvatore nel Gruppo B, Fiamme Rosse, con 108,1 punti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un pari merito al terzo posto: c’è Daniele Preti (Just Climb) con 3 top e 2 zone, un totale di 93,7 punti. E poi Nicolò Sacripanti (The Change SSD) con 3 top, di cui 2 flash, e 1 zona, per 84,7 punti. Da non sottovalutare Luca Boldrini (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), che si è piazzato quinto con 74,7 punti. Infine, Erik Settimo (Opera Verticale) con 83,8 punti e Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), con 74,7 punti.

Le qualifiche hanno selezionato 24 atleti che si sfideranno domani mattina alle 9:30, in un altro appuntamento da non perdere.

Coppa Italia Boulder a Mozzate: Papetti al comando nelle qualifiche

Se gli uomini non hanno deluso, lo stesso si può dire anche per le donne. Sono state solo tre le atlete a fare bene tutti i blocchi. Si tratta di Federica Papetti (Rock Brescia), che è passata al comando del gruppo A con 124,6 punti. E poi Irina Daziano (InOut Chiusa di Pesio), in cima al gruppo B con 124 punti.

In terza posizione troviamo Francesca Matuella (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), in terza con 123,7 punti. Nella stessa posizione c’è anche Matilda Liù Moar (AVS Brixen) con 109,6 punti. A seguire Stella Giacani (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle) con 109,1 punti, e Giulia Rosa (Ragni di Lecco) con 94,3. Anche in questo caso l’appuntamento è per domani mattina.