Matteo Sorci da record: 5643 punti ai Campionati Italiani indoor di Padova – Gli Highlights

Il 17enne dell’Atletica Perugia Team, in diretta su Atletica Italiana TV, migliora di 70 punti il suo stesso record stabilito appena un mese fa, trascinato da un 4.50 nell’asta e da una chiusura da urlo nei 1000 metri. Dietro di lui un podio tutto 2008: Cristofaro secondo, Montin e Schoepf terzo e quarto. Una generazione che promette benissimo.

A Padova, nella seconda giornata dei Campionati Italiani indoor di Prove Multiple giovanili, trasmessi in diretta streaming su Atletica Italiana TV, Matteo Sorci torna a stupire. Il 17enne dell’Atletica Perugia Team firma un nuovo record italiano juniores di eptathlon con 5643 punti, migliorando di 70 lunghezze il primato che lui stesso aveva stabilito appena il 18 gennaio scorso. Un’altra impresa clamorosa per uno dei talenti più attesi dell’atletica italiana giovanile.

La gara di Sorci: asta e 1000 metri la fanno da padroni

Sorci apre la seconda giornata di gare con un 8.05 sui 60 ostacoli che lo porta subito in testa alla classifica davanti a Montin e Faini. Ma è nelle ultime due prove che il perugino consegna la firma definitiva alla sua prestazione: il 4.50 nell’asta — misura di assoluto livello per la categoria — e la chiusura in 2:49.30 nei 1000 metri completano un percorso pressoché perfetto che nessun avversario riesce ad avvicinare.

Il punteggio finale di 5643 nasce dalla somma di sette prove tutte di alta qualità: 7.03 sui 60 metri piani, 6.95 nel lungo, 13.09 nel peso, 1.99 nell’alto — migliore misura della gara — 8.05 sugli ostacoli, 4.50 nell’asta e 2:49.30 nei 1000 metri.

Un podio tutto classe 2008

Quello che colpisce ancora di più, guardando la classifica finale, è la giovinezza dei protagonisti. Alle spalle di Sorci si classifica Federico Cristofaro (Atl. O.S.A. Saronno) con 5056 punti, seguito da Christian Montin (Atl. Gallaratese) con 5033 e da Frederic Schoepf (S.V. Lana) con 4948. Montin e Schoepf, come lo stesso Sorci, sono entrambi nati nel 2008: tre dei quattro atleti sul podio e nelle posizioni di rincalzo hanno ancora un anno intero di categoria juniores davanti. Una generazione che si annuncia con prepotenza.

La classifica completa

Quinto Emil Bagnara (Collection Atletica Sambenedetto) con 4816 punti, sesto Simone Zuccolotto (Varese Atletica) con 4713, settimo Duccio Mazzoli (A.S.D. Pontevecchio Bologna) con 4693. A seguire Emanuele Fiorucci (Atletica Monza, 4680), Pietro Giulio Pacini (ASD Atletica Prato, 4672) e Diego Faini (Team-A Lombardia, 4610) a completare la top ten.