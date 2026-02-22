Basket, Milano vince la Coppa Italia: spezzata la maledizione in finale

Cambia la storia per l’Emporio Armani Milano: la Coppa Italia di basket va in Lombardia dopo il successo contro Tortona

Le maledizioni sono fatte per essere spezzate. Ci avrà pensato l’Olimpia oggi in campo contro la temibile Tortona, arrivata all’atto finale della Coppa Italia. Nel recente passato, le cose erano andate bene ma non benissimo.

Infatti, il percorso dei meneghini si era fermato sempre in finale. E stavolta l’appuntamento con la vittoria non poteva essere fallito. Giuseppe Poeta ce l’ha fatta: battuta la Bertram Derthona Tortona per 85-77. Si tratta di un appuntamento storico, visto che è la nona volta che Milano conquista il trofeo di metà stagione.

Bisogna sottolineare la grandissima prestazione e i 20 punti di Armoni Brooks. Molto bene anche Marko Guduric, che si è fermato a 18. E poi Josh Nebo a 14, Zach LeDay (12) e Leandro Bolmaro, fermo a 11. Anche Tortona, però, non ha lasciato a desiderare, con i 23 punti di Prentiss Hubb. Poi 13 punti per Justin Gorham e 12 firmati da Christian Vital.

Coppa Italia basket: il grande successo di Milano

Già da inizio match si è capito che era la giornata di Shields e LeDay: gli uomini di Poeta sono riusciti a portare il parziale sul 10-3. Tortona ha portato degli accorgimenti, ma non è mai davvero riuscita a fermare le giocate di LeDay, Guduric e Nebo.

Non è passato molto tempo e il passivo è raddoppiato ancora fino a raddoppiare con un parziale di 33-19. Grande match dell’Emporio Armani che è parsa sempre in controllo totale. E ora può festeggiare.