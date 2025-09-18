Ranking FIFA, Italia di nuovo in top ten: Spagna torna capolista
Gli Azzurri salgono al 10° posto dopo i successi contro Estonia e Israele. Le Furie Rosse tornano in vetta undici anni dopo, davanti a Francia e Argentina.
Buone notizie per la Nazionale di Rino Gattuso: l’Italia rientra nella top ten del Ranking FIFA, guadagnando una posizione grazie ai successi ottenuti all’inizio di settembre contro Estonia e Israele nelle qualificazioni mondiali. Gli Azzurri sono ora al 10° posto.
La novità più importante arriva però al vertice, con la Spagna che si riprende la leadership mondiale a distanza di undici anni, scalzando l’Argentina, ora terza, e superata anche dalla Francia, che sale al secondo posto.
Nelle prime posizioni si registrano anche l’avanzata di Portogallo (5°) e Croazia (9ª), mentre perdono terreno il Brasile (6°, -1) e soprattutto la Germania (12ª, -3), che esce dalla top ten per la prima volta dall’ottobre 2024, complice la sconfitta con la Slovacchia.
Proprio la Slovacchia segna il progresso più importante (+10 posizioni, 42ª). Balzi significativi anche per Gambia (115ª, +8), Madagascar (108°, +7), Paraguay (37°, +6), Uganda (82ª, +6), Libia (112ª, +5), Suriname (131°, +5) e Isole Faroe (136°, +5).
Il prossimo aggiornamento del Ranking FIFA è atteso per il 23 ottobre.