Milan-Gatti, stavolta ci siamo: questo scambio va bene alla Juve

Il Milan di Allegri insiste su Federico Gatti e stavolta lo scambio convince la Juventus, è svolta sul mercato.

Il tema è chiaro da settimane e senza ombra di dubbio non può più essere rimandato. Il Milan sta costruendo, o meglio sta cercando di costruire, una squadra capace non solo di competere nell’immediato, però anche di avere continuità nel tempo. Max Allegri lo ha fatto capire in maniera piuttosto esplicita, infatti la rosa attuale ha qualità ma presenta ancora qualche lacuna strutturale che, alla lunga, rischia di pesare. Una su tutte riguarda il reparto difensivo, dove serve un innesto affidabile, pronto e già abituato a certi palcoscenici.

Non è un mistero che il nome di Federico Gatti sia in cima alla lista dei desideri rossoneri. Il difensore della Juventus piace per caratteristiche, mentalità e margini di crescita. È uno di quei profili che Allegri stima particolarmente, uno che in campo non si tira mai indietro e che può garantire solidità immediata. Il problema, come spesso accade quando si tratta di affari tra big, è trovare la formula giusta. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e fino a questo momento le proposte del Milan non hanno convinto del tutto la dirigenza bianconera, fino ad oggi.

Milan su Gatti: la formula convince la Juventus

Nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Non si tratta di un semplice rilancio economico o di un prestito mascherato, però di un’idea più articolata che potrebbe cambiare le carte in tavola. Le parti continuano a parlarsi sottotraccia e l’impressione è che la trattativa, pur complessa, non sia affatto destinata a spegnersi. Anzi, senza troppa pubblicità, si stanno valutando scenari che fino a poco tempo fa sembravano difficilmente percorribili.

In questo contesto si inserisce anche un altro tema caldo in casa Milan, ovvero la situazione di Christopher Nkunku. Il francese è, ad oggi, la più grande delusione di questo avvio di stagione rossonero. Arrivato in estate tra grandi aspettative e pagato la bellezza di 37 milioni di euro, Nkunku avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto fondamentale per il nuovo corso. Però, tra difficoltà di adattamento, problemi fisici e prestazioni ben al di sotto delle attese, il suo contributo è stato fin qui marginale.

I numeri parlano chiaro e, infatti, il Milan si aspettava tutt’altro impatto. La pazienza non è ancora finita, ma qualche riflessione è inevitabile. Anche perché dall’estero, in particolare dalla Turchia, sono arrivati segnali di interesse piuttosto concreti. Davanti a una possibile offerta importante, la dirigenza rossonera sta valutando seriamente l’ipotesi di una cessione, magari per reinvestire subito su profili più funzionali alle idee di Allegri.

Ed è qui che il discorso si intreccia in maniera naturale con la Juventus. Proprio i bianconeri, infatti, avrebbero sondato il terreno ipotizzando uno scambio che coinvolgerebbe Federico Gatti. Un’operazione complessa, certo, ma che potrebbe soddisfare entrambe le parti. Il Milan avrebbe finalmente il difensore richiesto dal suo allenatore, mentre la Juventus potrebbe puntare su un attaccante di talento da rilanciare in un contesto diverso.

La strada è ancora lunga e serviranno incastri economici e tecnici non banali. Però la sensazione è che, questa volta, l’asse Milano-Torino possa davvero scaldarsi. Il mercato, si sa, vive di occasioni e intuizioni, e il Milan non vuole farsi trovare impreparato.