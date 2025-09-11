Lo sport, si sa, non si ferma mai: ecco il programma di tutti gli eventi trasmessi in tv per questo giovedì 11 settembre.

In attesa della ripresa della Serie A e degli altri campionati dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, lo sport non si ferma. Anzi, quest’oggi ci saranno diversi appuntamenti da non perdere. Andrà in onda la diciottesima tappa della Vuelta a España ma non solo. Di seguito tutti i dettagli utili con orari, informazioni e dove vedere i diversi eventi.

Sport in tv oggi: dal ciclismo al golf e non solo, i dettagli di questo giovedì 11 settembre

11.00 Snooker, English Open: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Ciclismo, Coppa Sabatini 2025 – Diretta tv dalle 15.10 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

14.35 Ciclismo, Vuelta a España: diciottesima tappa – Diretta streaming dalle 14.40 su Discovery+ e su DAZN.

15.00 Hockey pista femminile, Europei 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia – Hockey Pista.

16.00 Golf, Procore Championships 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Mountain bike, Mondiali 2025: staffetta mista – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Beach soccer femminile, Europei 2025: Italia vs Ucraina – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Tennis, WTA San Paolo: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio femminile, Champions League: Roma vs Sporting – Diretta streaming sul canale Youtube della Roma.

22.00 Tennis, WTA Guadalajara 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. (Stefanini vs Frech 4° match e inizio programma dalle 22.00 italiane)