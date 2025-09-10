L’italiano della Red Bull BORA vince la sua prima tappa in carriera, e lo fa in un grande giro. Giulio Pellizzari festeggia a La Vuelta.

Un giorno da ricordare per il ciclismo italiano e, naturalmente, in particolar modo per Giulio Pellizzari. Il primatista della classifica della maglia bianca – dedicata ai giovani ciclisti -, e primo gregario di Jay Hindley, oggi ha avuto carta ‘bianca’. Il giovane azzurro ha attacco sulla salita finale dell’Alto de El Morredero, facendo il vuoto.

Il classe 2003 ha potuto festeggiare ed esultare per questa magnifica vittoria, che significa non solo primo successo in carriera, ma anche consolidare la maglia bianca oltre un posto di grandissimo rilievo in classifica generale, occupando per il momento il quinto posto.

Vuelta 2025, gioia Pellizzari ma non solo: Vingegaard mantiene la maglia rossa

A poter festeggiare dopo la tappa odierna è anche Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma è giunto al traguardo al 4° posto, perdendo due secondi da Jay Hindley.

Poco male, però, dato che il corridore della BORA è a 3 minuti e 4 secondi di distacco dalla testa della classifica generale. Il danese può esultare, invece, per aver guadagnato due secondi su Joao Almeida, giunto al traguardo con un piccolo buco appena dietro il rivale della classifica (5° posto finale).

Pellizzari è riuscito dunque a fare il vuoto, sfruttando anche un continuo marcarsi dei big e l’aiuto di Hindley, capace di stoppare ogni attacco dei rivali permettendo all’italiano di andare via in scioltezza. Solo Pidcock è riuscito a inseguire, ma ha terminato la sua fuga a 16 secondi di distacco dall’italiano (2° posto).

La Vuelta tornerà già da domani, fino al 14 settembre, data dell’ultima tappa dell’ultimo grande giro stagionale. In questa ultima settimana, si deciderà chi potrà esultare per l’ottenimento della maglia rossa.

CLASSIFICA GENERALE

1. – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 64:53:55

2. – Almeida João UAE Team Emirates – XRG +0:50

3. – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team +2:28

4. – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe +3:04

5. – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe +3:51

6. – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team +4:57

7. – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech +4:59

8. – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike +6:24

9. – Træen Torstein Bahrain – Victorious +7:06

10. – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike +10:16