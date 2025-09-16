Sport in tv oggi: finalmente la Champions League, il programma completo
Giornata ricca di sport che verrà trasmesso in tv, come di consueto, anche in questo martedì 16 settembre: torna la Champions League ma non solo.
Torna la Champions League anche per la stagione 2025/26 e in campo, per l’Italia, sarà impegnata la Juventus contro il Borussia Dortmund. Ma non ci sarà solamente la competizione calcistica per eccellenza a tenere impegnati gli appassionati di sport: di seguito tutti i dettagli sugli eventi previsti.
Sport in tv per questo martedì 16 settembre: il programma completo
07.30 Volley, Mondiali: Iran-Tunisia – VBTV
08.00 Volley, Mondiali: Ucraina-Algeria – VBTV
10.30 Lotta, Mondiali: 4a giornata – UWW+
11.00 Tennis, BJK Cup Finals: quarti di finale, Italia-Cina (11.00 primo singolare, a seguire secondo singolare, a seguire eventuale doppio decisivo) – SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming
11.30 Volley, Mondiali: Filippine-Egitto – VBTV
12.00 Volley, Mondiali: Francia-Finlandia – VBTV
12.35 Atletica, Mondiali: 4a giornata, sessione unica – Rai Sport HD fino alle 13.30 poi Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Volley, Mondiali: Serbia-Cina – VBTV
15.30 Volley, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN
18.45 Calcio, Champions League: Athletic Bilbao-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
18.45 Calcio, Champions League: PSV-Union SG – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Juventus-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Marsiglia – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Tottenham-Villarreal – Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Qarabag – Sky Sport Mix, Sky Sport 255, Sky Go, NOW