Freestyle, miracolo Tabanelli: bronzo con un crociato rotto. Prima volta storica

La Big Air Femminile fa sognare l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prova straordinaria di Flora Tabanelli, che per ora è terza

L’Italia può dire la sua nel freestyle femminile. E questa non è una grossa novità, ma nella prima manche Flora Tabanelli ha stupito e regalato grande spettacolo per i colori azzurri e non solo.

La nostra atleta ha stupito tutti con un grande trick a inizio prova che mostra subito un livello più alto rispetto alle qualificazioni. Ha iniziato con I-D-14-Ci chiuso alla perfezione. Subito dopo la sua prova si è piazzata al secondo posto, poi ha chiuso in terza.

Da sottolineare anche il piazzamento di Maria Gasslitter, lontana dalle prime, ma al nono posto con 78 punti.

21.03 Questa la classifica dopo la prima manche:

1. Lara Wolf (Austria) 93.50

2. Megan Oldham (Canada) 91.75

3. Ailing Eileen Gu (Cina) 90.00

3. Flora Tabanelli (Italia) 90.00

5. Naomi Urness (Canada) 86.75

6. Kateryna Kotsar (Ucraina) 82.00

7. Kirsty Muir (Gran Bretagna) 81.75

8. Anni Karava (Finlandia) 80.50

9. Maria Gasslitter (Italia) 78.00

10. Mengting Liu (Cina) 43.00

L’Italia ha vinto il bronzo con Tabanelli

Tabanelli è riuscito a portare a casa un bronzo meraviglioso alle Olimpiadi Invernali. Si tratta della prima medaglia nella storia per il nostro Paese ai Giochi nello sci freestyle. I tempi hanno dato ragione a Tabanelli addirittura con un crociato rotto.

È partita con un bel double cork 1440 che le ha garantito un 90.00. Poi ha portato a casa un 84.00 in seconda manche e ha dato il tutto per tutto alla terza con uno straripante double cork 1620. Ciò le ha portato un bellissimo 94.25 che le ha garantito il bronzo. L’azzurra è arrivata terza con un 178.25.