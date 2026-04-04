Sport in tv oggi 4 aprile 2026: Lazio-Parma, FA Cup, Atletico-Barcellona, curling e scherma. Orari e canali

Una giornata ricchissima: Lazio-Parma alle 20.45 su Sky, Manchester City-Liverpool in FA Cup, la finale del Mondiale di curling, scherma ai Mondiali giovanili, tennis su più fronti e tanto altro. Ecco orari e canali

Sabato 4 aprile è una delle giornate più dense delle ultime settimane sul fronte sportivo. Si va dallo sci alpinismo mattutino alla scherma dei Mondiali giovanili, passando per un pomeriggio carico di calcio da ogni angolo d’Europa, per chiudere con la serata di Serie A e la finale del Mondiale di curling. Ecco il programma completo con tutti gli orari e i canali.

La notte e il mattino

Ore 3.30 — Tennistavolo, World Cup a Macao. Diretta streaming sul canale ITTF.

Ore 4.00 — Scherma, Mondiali giovanili: fioretto individuale giovani maschile e femminile. Diretta streaming su Fencing TV.

Ore 9.50 — Sci alpinismo, Coppa del Mondo: sprint maschile e femminile a Villars-sur-Olon. Diretta streaming su Olympic Channel e su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

La mattinata

Ore 12.00 — Vela, Trofeo Princesa Sofia. Nessuna diretta prevista.

Ore 12.00 — Tennis, ATP 250 Bucarest, semifinali. Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ore 12.00 — Ciclismo, GP Miguel Indurain. Diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus e HBO Max; su DAZN dalle 15.30.

Ore 12.30 — Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Juventus e Napoli-Genoa. Diretta streaming su DAZN.

Ore 13.00 — Calcio, Zweite Bundesliga: Arminia Bielefeld-SV Darmstadt. Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go e NOW.

Ore 13.30 — Rugby, Amlin Challenge Cup (ottavi): Exeter Chiefs-Munster e Montpellier-USA Perpignan. Diretta streaming su EPCR TV.

Ore 13.45 — Calcio, FA Cup (quarti): Manchester City-Liverpool. Diretta streaming su Discovery Plus e DAZN.

Ore 13.45 — Rugby, Serie A: Fiamme Oro-Emilia. Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e The Rugby Channel.

Ore 14.00 — Tennis, ATP 250 Marrakech, semifinali: Darderi-Trungelliti alle 14.00. Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ore 14.00 — Calcio, Liga spagnola: Real Sociedad-Levante. Diretta streaming su DAZN.

Ore 14.00 — Snooker, Tour Championship, semifinali. Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Il pomeriggio

Ore 14.30 — Calcio, Serie C: quattro partite in contemporanea su Sky — Sambenedettese-Arezzo (Sky Sport Calcio e 251), Cosenza-Foggia (Sky Sport Arena e 252), Pro Vercelli-Inter U23 (Sky Sport Mix e 253), Siracusa-Atalanta U23 (Sky Sport 254), Pianese-Campobasso (Sky Sport 255). Streaming su Sky Go e NOW.

Ore 15.00 — Calcio, Serie A: Sassuolo-Cagliari. Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.00 — Calcio femminile, Serie A: Inter-Lazio. Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.30 — Calcio, Bundesliga: Friburgo-Bayern Monaco su Sky Sport Uno (streaming Sky Go e NOW). In contemporanea cinque partite senza diretta: Amburgo-Augsburg, Werder Brema-Lipsia, Hoffenheim-Mazin, Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Borussia Moenchengladbach-Heidenheim.

Ore 15.30 — Rugby, Serie A: Rugby Lyons-Mogliano e Viadana-Vicenza. Diretta streaming su The Rugby Channel.

Ore 16.00 — Rugby, Champions Cup (ottavi): Bath-Saracens e Toulon-Stormers. Diretta streaming su EPCR TV.

Ore 16.00 — Calcio femminile, Serie A: Parma-Ternana. Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play e DAZN.

Ore 16.15 — Calcio, Liga spagnola: Maiorca-Real Madrid. Diretta streaming su DAZN.

Ore 16.30 — Calcio, Eredivisie olandese: PSV Eindhoven-Utrecht. Diretta streaming su Como TV.

Ore 17.00 — Golf, PGA Tour: Valero Texas Open, terzo giro. Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; su Eurosport 2 e DAZN dalle 19.00.

Ore 17.00 — Curling, Mondiali maschili: finale per il bronzo. Diretta streaming su The Curling Channel.

Ore 17.30 — Calcio, Serie C: Perugia-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio e 251), Ravenna-Pineto (Sky Sport Mix e 252), Guidonia-Ternana (Sky Sport 253), Trento-Alcione Milano (Sky Sport 254), Bra-Forlì (Sky Sport 255). Streaming su Sky Go e NOW.

Ore 17.30 — Rugby, Serie A: Biella-Padova. Diretta streaming su The Rugby Channel.

Ore 18.00 — Calcio, Serie A: Verona-Fiorentina. Diretta streaming su DAZN.

Ore 18.00 — Tennis, WTA 250 Bogotà, semifinali. Diretta tv su Sky Sport 256 e Super Tennis (fino alle 19.00); streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

Ore 18.15 — Calcio, FA Cup (quarti): Chelsea-Port Vale. Diretta streaming su Discovery Plus e DAZN.

Ore 18.15 — Basket, Serie A: Brescia-Napoli. Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW e LBA TV.

Ore 18.30 — Rugby, Champions Cup (ottavi): Glasgow-Bulls e Stade Toulousain-Bristol. Diretta streaming su EPCR TV.

Ore 18.30 — Rugby, Amlin Challenge Cup (ottavi): Benetton-Cardiff. Diretta streaming su EPCR TV.

Ore 18.30 — Calcio, Bundesliga: Stoccarda-Borussia Dortmund. Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su Sky Go e NOW.

Ore 18.30 — Calcio, Liga spagnola: Betis Siviglia-Espanyol. Diretta streaming su DAZN.

La serata

Ore 19.00 — Tennis, WTA 500 Charleston, semifinali. Diretta tv su Sky Sport Arena e Super Tennis; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

Ore 19.00 — Basket, Serie A: Trieste-Varese. Diretta streaming su LBA TV.

Ore 19.30 — Basket, Serie A: Treviso-Tortona. Diretta streaming su LBA TV.

Ore 20.00 — Basket, Serie A: Cremona-Udine. Diretta streaming su LBA TV.

Ore 20.00 — Snooker, Tour Championship, semifinali (prosecuzione). Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Ore 20.30 — Calcio, Serie C: Ascoli-Vis Pesaro su Sky Sport Mix e Sky Sport 252; streaming su Sky Go e NOW.

Ore 20.30 — Basket, Serie A: Cantù-Sassari. Diretta streaming su LBA TV.

Ore 20.45 — Calcio, Serie A: Lazio-Parma. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Ore 20.45 — Calcio, Serie C: Cavese-Casertana. Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport 253; streaming su Rai Play e NOW.

Ore 21.00 — Calcio, Liga spagnola: Atletico Madrid-Barcellona. Diretta streaming su DAZN.

Ore 21.00 — Calcio, FA Cup (quarti): Southampton-Arsenal. Diretta streaming su Discovery Plus e DAZN.

Ore 21.00 — Calcio, Eredivisie olandese: Ajax-Twente. Diretta streaming su Como TV.

Ore 21.00 — Rugby, Champions Cup (ottavi): Harlequins-Sale Sharks. Diretta streaming su EPCR TV.

Ore 21.00 — Basket, NBA: Denver Nuggets-San Antonio Spurs e Miami Heat-Washington Wizards. Diretta streaming su NBA League Pass.

Ore 21.00 — Tennis, ATP 250 Houston, semifinali. Diretta tv su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Ore 21.05 — Calcio, Ligue 1: Lilla-Lens, Derby du Nord. Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go e NOW.

Ore 21.30 — Calcio, Liga portoghese: Porto-Famaliçao. Diretta streaming su DAZN.

Ore 22.00 — Curling, Mondiali maschili: finale per l’oro. Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max e The Curling Channel.

Ore 22.30 — Calcio, Liga argentina: Independiente-Racing Club. Diretta streaming su Como TV.

