Sport in tv, continua la Champions e non solo: il programma del 17 settembre
Sport in tv oggi: continua la Champions e i Mondiali di atletica entrano nel vivo: il programma con gli orari e tutte le info di questo mercoledì 17 settembre.
Mercoledì 17 settembre pieno zeppo di appuntamenti per lo sport italiano: dalla Champions League, con due squadre italiane in campo, ai Mondiali di atletica di Tokyo: sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Di seguito tutto il programma dettagliato di giornata.
Sport in tv: il programma di questo mercoledì 17 settembre
12.25 Salto con l’asta (femminile), finale: con Roberta Bruni su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
12.30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
13.15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
13.49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
15.20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva su Rai 2, Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati
18.45 Olympiacos-Pafos – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)
18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)
21.00 Ajax-Inter – diretta in streaming su Amazon Prime Video
21.00 Bayern Monaco-Chelsea – diretta su Sky Sport Max (206) e Sky Calcio 4 (254)
21.00 Liverpool-Atletico Madrid – diretta in chiaro su TV8, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)
21.00 PSG-Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)