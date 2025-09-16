Champions League, serata pazzesca a Torino: i bianconeri di Tudor sotto di due gol trovano il pari al 94’ e al 95’. Vlahovic protagonista con una doppietta, Yildiz incanta, ma la difesa resta un rebus.

Una notte da montagne russe all’Allianz Stadium, dove la Juventus ha esordito nella Champions League 2025/26 con un incredibile 4-4 contro il Borussia Dortmund. Sotto di due reti fino al 90’, i bianconeri hanno acciuffato un pari che sa di impresa grazie a una doppietta nel recupero di Dusan Vlahovic, con tanto di assist decisivo per il colpo di testa di Kelly a tempo scaduto.

La partita è esplosa nella ripresa dopo un primo tempo a fasi alterne. La Juve ha sfiorato il vantaggio con Thuram e Openda, ma al 51’ è stato Adeyemi a sbloccare con un sinistro chirurgico. Il botta e risposta ha dato vita a un secondo tempo da urlo: Yildiz con un gioiello a giro ha trovato l’1-1, ma Nmecha ha riportato avanti i tedeschi un minuto dopo. Di nuovo parità con Vlahovic, quindi il 3-2 di Yan Couto e, a quattro minuti dalla fine, il rigore di Bensebaini che sembrava aver chiuso i giochi.

Sembrava, appunto. Perché al 94’ Vlahovic ha riaperto la sfida e al 95’, su cross dello stesso serbo, è arrivato il colpo di testa di Kelly per il definitivo 4-4, scatenando la bolgia dello Stadium.

Un pareggio che mette in luce due volti della Juve di Tudor: la qualità offensiva di Yildiz e Vlahovic, capaci di trascinare la squadra nei momenti più bui, e una fragilità difensiva che ha concesso troppo al Dortmund.

La strada in Champions è appena iniziata, ma la Juve ha già mandato un messaggio: questa squadra non muore mai.