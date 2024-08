Semifinali Boulder con Moroni e Rogora, Qualifiche Speed con Zurloni, arrampicata Parigi 2024: orari, tv e canale

Nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto, inizierà il ricco programma odierno dell’arrampicata sportiva. Si parte alle 10:00 con le semifinali del Boulder e in gara ci sono due azzurre a prendere parte alla combinata Boulder+Lead.: Laura Rogora e Camilla Moroni. Quest’ultima in bacheca ha collezionato quattro titoli consecutivi come Campionessa Italiana, ma è stata anche vicecampionessa mondiale nel 2021 ed ha da poco conquistato un argento in Coppa del Mondo in Cina. Dopo le tante imprese outdoor, invece, Rogora vanta il bronzo ai Mondiali del 2021, l’argento in Combinata di Coppa del Mondo del 2021 e l’argento nella recente tappa di Coppa del Mondo in Francia. Per lei è la seconda partecipazione olimpica: “Vorrei fare una gara che mi soddisfi completamente. Purtroppo negli ultimi giorni di allenamento non mi sono sentita al 100%, ma spero comunque di ottenere il massimo: la gara non si basa solo sul fisico, cercherò di dare il tutto per tutto in competizione”, aveva detto prima della partenza per Parigi. Ora le semifinali offriranno i primi segnali sul momento di forma delle due climber. La semifinale Lead è in programma invece alle 10:00 dell’8 agosto. In questa competizione viene sommato il punteggio totalizzato nelle due gare.

Alle 13:00 è in programma invece il via alle qualificazioni maschili dello Speed. Sono previste due run di qualifica che definiranno la classifica di partenza delle atlete. Alle 13:30 spazio alle eliminatorie nel corso delle quali le velociste si sfideranno nei confronti diretti: prima contro quattordicesima, seconda contro tredicesima e così a seguire. Si qualificano alla fase finale le sette vincitrici e verrà ripescata un’ottava finalista in base al tempo migliore ottenuto nelle qualifiche (la cosiddetta “fastest looser”). Poi quarti di finale, le semifinali e infine le attesissime finali. Al via anche un azzurro. Ed è un Campione del Mondo come Matteo Zurloni, detentore del record italiano ed europeo. “L’aspettativa più alta è quella di fare medaglia e puntare all’oro, il risultato più negativo sarebbe non qualificarsi per la finale. Io so di essermi preparato al meglio e darò il massimo, ma se dovesse accadere – e tutto può succedere – cercherò di non farmi rovinare l’esperienza”, aveva detto prima della partenza per la Francia. Ora il momento della verità.

ITALIANI IN GARA OGGI

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

REGOLAMENTO ARRAMPICATA

IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

COME SEGUIRE LE GARE – Discovery+ ed Eurosport. Come ormai è noto, Discovery+ è l’unica piattaforma che permette di seguire integralmente i Giochi di Parigi gara dopo gara. Sky inoltre mette a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport, mentre Dazn offre 8 canali, che mostreranno le fasi salienti ed i principali eventi della rassegna a cinque cerchi. Gli abbonati a Now, invece, avranno l’opportunità di seguire le gare trasmesse sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Non solo. Sulla piattaforma streaming di TIM Vision, si potranno vedere ben 14 canali di Eurosport. Anche la Rai su Rai 2, Rai Sport e Rai Play trasmetterà in diretta alcune gare delle Olimpiadi con precedenza agli italiani e alle chance immediate di medaglia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

ORARI:

Ore 10:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA femminile Boulder semifinali: CAMILLA MORONI, LAURA ROGORA

Ore 13:00 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile speed qualificazioni: MATTEO ZURLONI

Ore 13:30 – ARRAMPICATA SPORTIVA maschile speed eliminatorie: MATTEO ZURLONI