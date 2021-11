Sci alpino, Slalom femminile Levi 2021 oggi domenica in tv: programma, orari e diretta streaming

by Sofia Cioli

SKI WORLD CUP 2021/2022- Sophie Mathiou (Italy) Levi,Finland, 120 /11 /2021 , photo Alessandro Trovati/Pentaphoto

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Levi 2021, valido per la terza giornata della Coppa del Mondo di sci alpino. In Finlandia è tutto pronto per il secondo e ultimo appuntamento di un weekend dedicato allo slalom femminile. Gli orari non cambiano: si partirà alle ore 10.30 con la prima manche, mentre alle ore 13.30 è previsto il secondo round.

Diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.