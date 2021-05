Roma-Lazio, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Daniele Forsinetti

Paulo Fonseca - Foto Antonio Fraioli

La Roma, autrice di una stagione non esaltante, vuole chiudere al meglio e provare a conquistare la vittoria nel derby contro la Lazio, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 14 maggio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.