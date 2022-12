Pro Vercelli-Pordenone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Vercelli-Pordenone sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. La capolista è impegnata sul sempre difficile campo della squadra piemontese, decima in classifica e dunque appena dentro alla zona playoff. Ci si attende una partita equilibrata nonostante i nove punti di differenza tra le due compagini. Si parte alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

