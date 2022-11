Pergolettese-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pergolettese-Novara, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa stanno attraversando un momento non molto positivo avendo ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ed hanno bisogno di risollevarsi per non sprofondare in classifica. I piemontesi, dal loro canto, sono reduci da un pareggio ed una sconfitta e, per questo motivo, puntano ad espugnare un campo molto ostico così da restare aggrappati alle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Antonio Nucera.

