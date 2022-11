Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Panathinaikos-Virtus Bologna, sfida valida come nona giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Prima e a punteggio pieno in campionato, la formazione di coach Scariolo, grazie alle ultime due vittorie consecutive, è riuscita a risalire la classifica anche in Europa, portandosi ora in piena corsa per la zona playoff. Ora, la trasferta sul campo dei greci fanalino di coda, che in casa ha vinto solo una partita. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 novembre, con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

