Olanda ai quarti di finale: avversario, data, orario e diretta tv

L’Olanda ha battuto gli Stati Uniti agli ottavi e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022: ecco avversario, data, orario e diretta tv. Un successo rotondo al termine di una sfida equilibrata quello degli oranje, che tornano tra le migliori otto della coppa del mondo. La rivale dei ragazzi di Van Gaal, però, può essere durissima: arriverà infatti dallo scontro di stasera tra Argentina e Australia, con l’Albiceleste super favorita per replicare la finale del 1978. L’appuntamento sarà fissato per le ore 20 di venerdì 9 dicembre, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play.

HIGHLIGHTS

PAGELLE