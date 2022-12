Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla Week 14 della stagione NFL 2022/2023. I Las Vegas Raiders aprono la quart’ultima settimana di regular season e hanno un’ottima occasione per tornare prepotentemente in corsa per un posto ai playoffs. Contro avranno di fronte dei Rams in enorme difficoltà e che saranno ancora senza il loro quarterback titolare Matthew Stafford. Il programma domenicale non prevede grandi big match, quello più interessante potrebbe essere la sfida tra i Philadelphia Eagles e i New York Giants.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in diretta a settimana. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma di Week 14.

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DI WEEK 14

09 DICEMBRE

Ore 02:20

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Rams (DAZN)

11 DICEMBRE

Ore 19:00

New York Jets @ Buffalo Bills

Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals

Houston Texans @ Dallas Cowboys

Minnesota Vikings @ Detroit Lions

Philadelphia Eagles @ New York Giants (DAZN)

Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans

Ore 22:05

Kansas City Chiefs @ Denver Broncos

Ore 22:25

Carolina Panthers @ Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers @ San Francisco 49ers (DAZN)

12 DICEMBRE

Ore 02:20

Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers (DAZN)

13 DICEMBRE

Ore 02:15

New England Patriots @ Arizona Cardinals (DAZN)