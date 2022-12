New York-Philadelphia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming NBA 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv New York Knicks-Philadelphia 76ers, sfida valida per la regular season della NBA 2022/2023 di basket. Il programma delle partite in scena il giorno di Natale si apre con questo interessante scontro diretto tra la sesta e la quinta forza della Eastern Conference. “Phila” sta attraversando un momento di forma straordinario grazie ai suoi tre uomini di punta, Embiid (con la sua media da 33 punti a partita), Maxey e Harden (entrambi sopra i 20 punti a partita): sono infatti sette le vittorie consecutive. I Knicks, invece, dopo otto successi di fila sono inciampati contro Toronto e Chicago. La palla a due è fissata alle ore 18:00 (italiane) di domenica 25 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta New York-Philadelphia di NBA.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sull'emittente satellitare Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, oppure in diretta streaming su Sky Go e NowTV.