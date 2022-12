LIVE – New York-Philadelphia 112-119, NBA 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di New York Knicks-Philadelphia 76ers, sfida valida per la regular season della NBA 2022/2023 di basket. Il programma delle partite in scena il giorno di Natale si apre con questo interessante scontro diretto tra la sesta e la quinta forza della Eastern Conference. “Phila” sta attraversando un momento di forma straordinario grazie ai suoi tre uomini di punta, Embiid (con la sua media da 33 punti a partita), Maxey e Harden (entrambi sopra i 20 punti a partita): sono infatti sette le vittorie consecutive. I Knicks, invece, dopo otto successi di fila sono inciampati contro Toronto e Chicago. La palla a due è fissata alle ore 18:00 (italiane) di domenica 25 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

NEW YORK-PHILADELPHIA 112-119

FINISCE QUI. PHILADELPHIA VINCE 119-112 IN TRASFERTA

45′ – Altra tripla di Niang

43′ – Fuga Phila: Embiid firma il 102-116 e arringa la folla

43′ – Sottomano Harden: 102-110

42′ – Due triple consecutive di Niang. Phila a +8

37′ – NIANG! TRIPLA! Vantaggio Phila: 98-101

37′ – Quinta tripla di Harden: 98-98

FINE TERZO QUARTO. Si va all’ultimo periodo sul 96-95

36′ – Gioco da quattro punti di Harden: Philadelphia nuovamente a -1

33′ – Gran movimento di Embiid: sono 28 i punti

32′ – Barrett, che magia: 87-80

30′ – Harden da tre dopo un recupero: 80-78

30′ – Grimes da tre: 72-69

29′ – PARITA’! Ancora Melton da tre

25′ – Embiid da due: Phila a -1

25′ – Si riparte. Randle da due. Embiid replica

FINE PRIMO TEMPO. Randle a 25 punti, Melton infallibile da tre: 4/4

24′ – COSA HA FATTO, CHE BUZZER BEATER. MILTON RECUPERA E TROVA IL -3 SULLA SIRENA DAL LOGO

24′ – Altri due per Randle: primo tempo super

24′ – Randle trova l’angolo giusto del tabellone. Poi dalla lunetta sigla il 61-54

22′ – Melton da tre: 58-52

22′ – Embiid ok dalla lunetta: 56-49

22′ – Tripla dall’angolo di Tucker: -7

21′ – Bel lavoro di Randle da due. Poi replica Melton: 52-44

20′ – Embiid 2/2 dalla lunetta

20′ – Tripla di Grimes: 50-40

19′ – RANDLE! Altratripla, 45-38

18′ – Embiid da due. Poi bene in lunetta: 42-35. Prove di rimonta per i Sixers

17′ – Harris trova due punti al ferro

17′ – Violazione di passi di Niang

14′ – HARDEN! Tripla mostruosa: 40-30

13′ – Barrett da tre

13′ – Si riparte. Harden fa 2/2 dalla lunetta

PRIMO QUARTO – Knicks sul 37-25 alla fine del primo quarto. Randle (13) e Brunson (10) già in doppia cifra. Embiid fermo a 5

12′ – Harrell sbaglia da tre

10′ – Harrell ok: due su due dalla lunetta: 30-21

10′ – Randle sbaglia la tripla più facile della sua partita dopo averne messe a referto tre

9′ – Philadelphia rientra male dal time out. Allungo Knicks: 30-16

8′ – Terza tripla su quattro tentate di Randle: 28-16

7′ – EMBIID DA TRE! Primo squillo del fuoriclasse dei Sixers

6′ – Primo timeout sul 19-13

5′ – Melton da tre: 14-9

4′ – Brunson ancora a bersaglio! 12-4

2′ – ANCORA RANDLE DA TRE! L’autostima non manca al 28enne texano stasera

2′ – Randle trova la prima tripla del match: 5-2

1′ – Brunson da due. Risponde Harden: 2-2

1′ – Palla a due, si parte

18:00 – Benvenuti! A breve si parte al Madison Square Garden