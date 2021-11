Napoli-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Verona, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. La capolista vuole confermarsi tale anche prima di questa sosta e per far ciò deve avere la meglio di una squadra rognosa come questo Hellas che sta facendo benissimo da quando ha cambiato allenatore. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 7 novembre.

Napoli-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi.

