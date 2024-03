Maratona Brescia 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Brescia 2024, corsa di running in programma domenica 10 marzo. Grande attesa per la 22esima edizione della BAM, che vedrà andare in scena, oltre alla tradizionale corsa sui 42,197 km, altre due competitive (mezza maratona e 10 chilometri) e le ludico-motorie Sportland Easy Run 10K e Family Walking (5 km). I tracciati della maratona, mezza maratona e 10 km toccheranno i punti più iconici della città lombarda, attraversando il centro storico con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche la zona industriale e verde, che porterà a correre i runner nelle zone più periferiche. Traguardo iconico ed emozionante per tutte e tre le gare, in piazza della Loggia, nel cuore di Brescia. Maratona e mezza maratona partiranno da via S. Faustino, mentre la BCC Brescia 10 km scatterà da via X Giornate. Si preannuncia grande spettacolo in un’edizione da record con 8000 iscritti: chi taglierà il traguardo per primo? L’appuntamento per tutte le gare è fissato per le ore 8.30 di domenica 10 marzo, dopo che la cantautrice bresciana Elodea avrà intonato l’Inno di Mameli. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la Brescia Art Marathon 2024.

CALENDARIO ATLETICA 2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – La Maratona di Brescia 2024 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma a seguire la gara c’è Radio Bresciasette, in diretta dalle ore 7.45 con le voci di Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli tra aggiornamenti ed interviste ai protagonisti. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.