Lazio-Marsiglia, Sarri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Marsiglia, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Una sconfitta e una vittoria per i biancocelesti fin qui nella campagna europea, serve ora un altro successo contro i forti francesi. Il giorno prima l’allenatore toscano parlerà ai cronisti per presentare i temi della sfida: lo farà mercoledì 20 ottobre alle ore 15, diretta tv su Lazio Syle Channel e anche in streaming, mentre il live in modalità testuale sarà disponibile su Sportface.