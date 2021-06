Italia-Svezia domani in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europei 2021 basket femminile

by Deborah Sartori

Elisa Penna - Foto "fiba.basketball"

L’Italia affronta la Svezia a Valencia, nella sfida valevole per gli ottavi di finale degli Europei femminili 2021 di basket. Le azzurre di Lando hanno chiuso il Girone B al secondo posto grazie alle vittorie contro Grecia e Montenegro e tornano in campo per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Nel barrage incontreranno la squadra svedese, che ha chiuso il Girone A al terzo posto. L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 21 giugno. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Collection e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. Inoltre, Sportface seguirà le azzurre con una diretta testuale, accompagnata da cronaca e tabellino, per non perdersi davvero nulla.

