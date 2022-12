Imolese-Reggiana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Imolese-Reggiana sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B scontro che è quasi un testa coda tra una delle squadre che lottano per non retrocedere e la capolista, un derby emiliano-romagnolo davvero interessante. Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go e integralmente su Eleven Sports.

