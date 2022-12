LIVE – Imolese-Reggiana 0-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 14:30 di sabato 17 dicembre toccherà ad Imolese e Reggiana scendere in campo in occasione della diciannovesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. L’Imolese è quattordicesima in classifica, la Reggiana è prima con un punto di margine sul Gubbio. C’è voglia di blindare la vetta della classifica. Viviamo insieme le emozioni dei novanta minuti.

Imolese-Reggiana 0-1 (32′ Cremonesi)

90′ – Finisce qui. Tra Imolese e Reggiana è 0-1. Ospiti al primo posto.

90′ – Inizia il recupero.

89′ – Ancora un giallo. Ammonito anche Pellegrini.

81′ – Ammonito Venturi per perdita di tempo.

74′ – Ancora tanti cambi, ma poche azioni. Nulla da segnalare.

63′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

54′ – Ancora un giallo: De Feo.

46′ – Ripartiti. Al via adesso la seconda frazione di gara.

45′ + 1′ – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

43′ – Piovono gialli: cartellino anche per Zanon, Bensaja e Diana, tecnico della Reggiana.

38′ – Due ammonizioni da segnalare: Faggi e Cremonesi.

32′ – Cremonesi!!!! La Reggiana trova il gol del vantaggio con il numero 26. 0-1.

28′ – Poco da segnalare fino a questo momento. Siamo quasi alla mezz’ora. 0-0

17′ – Primo giallo del match: ammonito Cerretti.

9′ – Punizione calciata da Lanini, pallone deviato in corner. Dallo stesso però, non ne scaturisce nulla.

1′ – Partiti. Al via il match tra Imolese e Reggiana.