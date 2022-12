Entella-Siena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Entella-Siena sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Il girone B propone questa interessante sfida che mette di fronte la quinta in classifica, distante appena quattro punti dalla vetta, e i toscani che comunque pur essendo fuori dalla zona playoff sono in piena corsa per rientrarci. Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su Eleven Sports.