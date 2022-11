Canada-Australia in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2022

Saranno Canada e Australia a sfidarsi nell’atto finale della Coppa Davis 2022 in corso di svolgimento a Malaga. I nordamericani arrivavano in Spagna coma una delle principali contendenti al titolo e nonostante qualche alto e basso di troppo da parte di Shapovalov sono riusciti a conquistarsi l’ultimo atto. Nel match di quarti di finale contro la Germania lo stesso tennista mancino si era fatto perdonare in doppio dell’inaspettata sconfitta del singolare contro Struff. In semifinale invece è stato Felix Auger-Aliassime a prendersi tutta la scena, vincendo sia il suo singolo che il doppio.

L’Australia arriva a quest’appuntamento decisamente a sorpresa, non tanto per il successo ai danni dell’Olanda, ma bensì per quello sulla Croazia. Alex De Minaur ha vissuto un’ottima stagione sul circuito e la sua affermazione su Marin Cilic è stata fondamentale per permettere agli Aussies di tornare in finale a diciannove anni di distanza dall’ultima volta. Come secondo singolarista Hewitt ha alternato in questi giorni Jordan Thompson e Thanakis Kokkinakis, così come in doppio al fianco di Purcell si sono visti sia Thompson che Ebden. Difficile prevedere in anticipo le scelte del capitano.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Canada e Australia scenderanno in campo domenica 27 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 13:00. La sfida potrà essere seguita in diretta in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre). Diretta integrale anche su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale della Coppa Davis 2022 tra X e Canada. Il nostro sito garantirà ai propri lettori le dirette testuali dei tre incontri, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.