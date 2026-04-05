Sport in tv oggi (domenica 5 aprile): Inter-Roma, Giro delle Fiandre e finali di tennis

Pasqua ricchissima di eventi: grande ciclismo con il Fiandre, Serie A con Inter-Roma e tante finali tra ATP e WTA.

Il grande ciclismo apre la giornata

La domenica di Pasqua offre un programma ricchissimo di eventi sportivi in tv. Tra i momenti più attesi c’è il Giro delle Fiandre, una delle classiche monumento del ciclismo mondiale, con la prova maschile da Antwerp a Oudenaarde (278,2 km) e la gara femminile nel pomeriggio.

Spazio anche allo sci alpinismo con la staffetta mista di Coppa del Mondo a Villars sur Ollon.

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Tennis protagonista con tante finali

Giornata intensa anche per il tennis, con il Masters 1000 di Montecarlo che apre la stagione sulla terra rossa, oltre alle finali dei tornei ATP di Bucarest, Marrakech e Houston e delle prove WTA di Charleston e Bogotá.

Serie A: Inter-Roma in prima serata

In serata riflettori puntati sulla Serie A con Inter-Roma alle 20.45, uno dei match più attesi della giornata. Nel pomeriggio in campo anche Cremonese-Bologna e Pisa-Torino.

Spazio inoltre al basket con Milano-Reggio Emilia e Virtus Bologna-Venezia, oltre alla Superlega di volley con la semifinale tra Verona e Civitanova.

Programma completo sport in tv – domenica 5 aprile

8.20 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Villars sur Ollon: qualificazioni staffetta mista – nessuna copertura tv/streaming

10.20 Ciclismo, Giro delle Fiandre: Antwerp-Oudenaarde (278,2 km) – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: qualificazioni e 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.10 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Villars sur Ollon: finale staffetta mista – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

13.00 Tennis, ATP 250 Bucarest: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.30 Ciclismo, Giro delle Fiandre femminile – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Bologna – DAZN

15.00 Tennistavolo, World Cup Macao – YouTube ITTF World

16.00 Tennis, ATP 250 Marrakech: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Basket, Serie A: Milano-Reggio Emilia – LBA TV

18.00 Volley, Superlega semifinali: Verona-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Pisa-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio

18.30 Rugby, Challenge Cup: Zebre Parma-Section Paloise – EPCR TV

19.00 Tennis, WTA 500 Charleston: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Tennis, WTA 250 Bogotá: finale – SuperTenniX

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Venezia – Sky Sport Basket, Sky Sport Uno

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Roma – DAZN

21.30 Tennis, ATP 250 Houston: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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