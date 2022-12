Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Napoli, sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo una serie di sconfitte con scarto ridotto, gli uomini di coach Magro si sono risollevati un po’ in classifica battendo Tortona e, per un solo punto, Trieste; poi, in settimana, la pesante sconfitta in Eurocup contro Venezia. Ora, la sfida contro i partenopei allenati da coach Buscaglia, i quali, dopo aver battuto di due lunghezze Treviso, hanno ceduto di un solo punto contro Tortona, e che ora, vincendo, avrebbero l’opportunità di agganciare proprio i lombardi in classifica. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 4 dicembre sul parquet del Palaleonessa A2A. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Napoli di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.